Nihan Buruk'tan Mauro Icardi paylaşımı Galatasaray'ın şampiyonluk törenlerine damga vuran isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk oldu. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kutlamalarda sade tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekerken Icardi'yle verdiği poz da beğeni aldı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk gecesinde büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı. Süper Lig şampiyonluğunu alan Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da kutlamalarda boy gösterdi.

Heyecan dolu anları bir bir sosyal medya hesabından paylaşan Nihan Buruk, Mauro Icardi ile birlikte de fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Eski model paylaşımına, "Galatasaray'ın aslanıyla" yazdı.

Nihan Buruk kimdir?

1983 doğumlu olan Nihan Buruk, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü mezunu. Buruk, evlenmeden önce model olarak tanınıyordu.

Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen ''Top Model of The World 2003'' yarışmasında boy gösteren Türk manken Nihan Buruk, ''Top Model'' seçilerek birinciliği kazanmıştı.

Buruk, 2002 yılında Japonya'da yapılan 'Miss International' yarışmasında da 65 manken arasından ilk 10'a kalmıştı.

2007 yılında Okan Buruk ile evlenen Nihan Buruk, evlendikten sonra modellik mesleğine veda etti.

Nihan Buruk, 2007 yılında mezun olmasının ardından moda dünyasına adım attı.