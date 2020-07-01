Nihat Özdemir, Semih Özsoy'a dava açtı

Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, sarı-lacivertli kulüpte başkan yardımcısı olan Semih Özsoy'a tazminat davası açtığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

''TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin Kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy tarafından 05.06.2020 tarihinde FBTV’de 'Gündem Özel' isimli TV programı yayını sırasında yapılan açıklamaların 'kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası' ile Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.''