Nihat Kahveci: Mauro Icardi'nin kendisine olan güveni bitmiş

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Nihat Kahveci değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların puansız geçtiği haftanın ardından Kahveci'nin yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından bambaşka bir lig başlayacağını vurgulayan Kahveci şöyle konuştu:

"Galatasaray taraftarı beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı ama o kadar da karamsar olmaya gerek yok. 14'te 14 unutulmayacak bir seri. Uzun bir ara verdi. Kasımpaşa maçında beklenen futbol yoktu. Bugün de beklenen futbolu görmedik."

"Oyuna giren oyunculardan gerekli katkıyı alamadı. Icardi, Kasımpaşa da dahil bir koordinasyon eksikliği vardı. Kendine olan güveni gitmiş gibi duruyor. Daha zor pozisyonda daha iyi vuruş yapan Icardi, bu maç yapamadı. Konyaspor bu galibiyetle tarihe geçti. Ben Konyaspor'un oyuncusu olsam en konsantre olacağım maç bu olurdu. Kazandığın an tarihe geçeceksin. Öyle de oldu. Fenerbahçe eğer Alanyaspor'u mağlup ederse işte o zaman ligde işler değişir."