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    Nihat Kahveci'den Şenol Güneş'e eleştiri

    Nihat Kahveci'den Şenol Güneş'e eleştiri

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Nihat Kahveci siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'e eleştirilerde bulundu.
    • 06.11.2022 - 09:35
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    Kahveci açıklamalarında, "Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar daha iyi organize olan takım Galatasaray'dı. Icardi bir dünya yıldızı. Bu kadar az topla buluşup bu kadar etkili oynamak hayret verici. Sahada yoktu dersin, hat-trick yapıyordu neredeyse.

    Nihat Kahveci den Şenol Güneş e eleştiri #1

    "Beşiktaş büyük yara aldı"

    Riski alan maçı kazandı. Galatasaray, 'Yarışta ben de varım' dedi. Beşiktaş için ise şampiyonluk yolunda özellikle bu oyunla ve puan durumu ile büyük bir yara aldığını söyleyebilirim.

    Nihat Kahveci den Şenol Güneş e eleştiri #2

    "Tayfur saçını düzeltmekten defansı unuttu"

    Rosier kariyerinin en kötü maçını oynadı, Tayyip Talha ilk defa bu kadar kötü göründü, Tayfur saçını başını düzeltmekten defansı hücumu unuttu. Böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. O saçlarını ya iyi bağla ya kes ya da bırak sallansın.

    Nihat Kahveci den Şenol Güneş e eleştiri #3

    "Ismael döneminden daha dağınık bir Beşiktaş"

    Bugün Valerien Ismael döneminden daha dağınık bir Beşiktaş gördüm. Galatasaray daha maçın başında 5 korner attı. Sen bu şekilde nasıl derbiyi kazanacaksın? İkinci golde Oliveira'yı bırakıyorsun ki orta açsın. Galatasaray sonuna kadar hak etti galibiyeti.

    Ne olursa olsun, Beşiktaş bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar kötü bir performans göstermemeli. Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin. Maç 2-2'ye de gelebilirdi ancak bu, Beşiktaş'ın iyi olduğu anlamına gelmez. Galatasaray maçı hak etti.

    Nihat Kahveci den Şenol Güneş e eleştiri #4

    "Josef Ankaragücü maçından bu yana yok kulübeye gelen hoca göremiyor"

    Değişikliklerden sonra çift forvete döndü Şenol hoca, normal. Ancak hep Salih çıkıyor oyundan çıkıyor. Josef sahada yürüyor, yine Salih çıkıyor.

    Josef, Ankaragücü maçından bu yana yok. Yok ama kimse göremiyor bunu. Futboldan anlayan herkes bunu görüyor ancak o kulübeye gelen hocalar göremiyor. Kafası sahada değil, çok belli." ifadelerini kullandı.

    Nihat Kahveci den Şenol Güneş e eleştiri #5


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