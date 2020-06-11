F.Bahçe, Nihat Özdemir'i üyelikten ihraç etmek istiyor

Fenerbahçe Kulübü üyeleri, Nihat Özdemir'in şike açıklamaları nedeniyle kulüpten ihraç edilmesi için dilekçe toplamaya başladı. TFF yöneticisi Selim Soydan da söylediği sözlerle bu haberi doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist dergisinin Instagram canlı yayınına katılmış ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

2010-11 sezonuyla ilgili konuşan Özdemir, ''Birçok ülkede böyle olaylar oldu; İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık.'' ifadelerini kullanmış ve bu durum Fenerbahçe camiası tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ÜYELER İHRAÇ EDİLMESİ İÇİN BASKI YAPIYOR

TFF Başkanı Özdemir'in yaptığı bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüp üyeleri, Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti.

Yaklaşık 33 bin üyesi bulunan Fenerbahçe Kulübü'ne konuyla ilgili ulaşan dilekçe sayılarının her geçen gün artması nedeniyle henüz kesin rakam belli değil.

SAVUNMA TALEP EDİLECEK

Özdemir'in sözleri infial yaratırken, ihraç kararının ise ancak sürecin tamamlanmasıyla alınabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe tüzüğüne göre, öncelikle dilekçeler disiplin kuruluna gönderiliyor. Kurul, ihracı istenen üyeden 15 gün içinde savunma talep ediyor. 15 günlük süre sonunda disiplin kurulu konuyu değerlendirip karar veriyor. Kuruldan ihraç kararı çıkması halinde yönetim kuruluna gönderiliyor. Yönetim de kararı onaylarsa üyenin ihracı gerçekleşiyor, ancak üye itiraz ederse 1 ay içinde genel kurul toplanıp oylama yapılıyor. Oylamada da ihraç edilmesi kabul edilirse bu durumun geri dönüşü olmuyor.

SELİM SOYDAN DA DOĞRULADI

Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve TFF yöneticisi Selim Soydan ise; Özdemir'in, Disiplin Kurulu'na verilmesi halinde sarı-lacivertli kulüpte durmayacağını belirtti.

Soydan, ''Nihat Bey’i, Fenerbahçe Disiplin Kurulu’na vereceklermiş. Eğer bunu yaparlarsa Nihat Özdemir, o kulüpte 1 dakika durmaz. Hemen istifa eder.'' şeklinde konuştu.