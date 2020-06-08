Nihat Özdemir’den Vefa Küçük’e şike yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e yanlış anlaşıldığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in 'Türkiye'de 9 yıldır şike yaşanmadı' sözleri, içinden çıktığı Fenerbahçe camiasında büyük tepkilere neden olmuştu.

Önce Fenerbahçe Kulübü, ardından Başkan Ali Koç'tan gelen sert sözler sonrasında, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de Nihat Özdemir'in yanlış anlaşıldığını, sözlerine açıklık getirmesini beklediklerini söylemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin üst üste yaptığı açıklamalara, Vefa Küçük'e gönderdiği mektupla yanıt verdi:

"SÖZLERİM YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ"

"Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz."





"ŞİKE TARTIŞMALARININ TEKRAR GÜNDEME GELMEDİĞİNİ VURGULADIM"

"Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur."

"BU TARTIŞMA ARTIK SONA ERSİN"

"Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum."