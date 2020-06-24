N'Koudou: Karantina döneminde Kur'an okudum

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, karantina döneminin kötü geçmediğini, genellikle Playstation oynayıp, Kur'an-Kerim okuduğunu söyledi.

Türkiye’ye döndüğünde yaşadığı 2 haftalık karantina sürecini de anlatan Kevin N'Koudou, şükretmenin önemine de değindi.

"EĞLENCELİ ZAMANLAR GEÇİRDİK"

25 yaşındaki oyuncu, “İki hafta bizim için aslında hiç kötü geçmedi. Jeremain oradaydı, Boateng oradaydı, Adem oradaydı, Victor oradaydı. Tabii önce biraz başlarda garip geldi. Ama ben hiç yalnız kalmadım. Birlikte eğlenceli zamanlar da geçirdik. Önce biraz garipti ama yalnız olmayınca çok da zorlanmadım. Ben genelde Playstation oynadım. Çok dizi ya da film izlemedim. Bir de Ramazan dönemiydi. Oruç da tutuyordum, bazen Kur'an okuyordum ya da dinliyordum.” şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN ŞÜKRETMENİN SEBEPLERİ VARDIR"

N'Koudou, kendisinin genelde gülerken görüldüğünün belirtilmesi üzerine, “Benim yetiştirilme şeklim böyle. Çocukluğumdan bu yana annem bana bunu aşıladı. Her zaman şükretmen için sebeplerin vardır. Nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, insanlarla konuşabiliyorsan bence şükretmen için yeterli. Kaldı ki bizim durumumuz bundan da farklı. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol oynayarak para kazanıyoruz. O yüzden bazı şeyler için şükretmek lazım. Ben böyle yetiştirildiğim için hayata hep bu şekilde bakıyorum.” ifadelerini kullandı.