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    N'Koudou'nun sağ adalesinde ödem tespit edildi

    Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Fransız kanat oyuncusu N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 13:29
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    N'Koudou'nun sağ adalesinde ödem tespit edildi

    Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta idmanda sakatlanan N'Koudou, çalışmayı yarıda bırakmıştı.

    Bu hafta oynaması zor gözüken Fransız futbolcunun, sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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