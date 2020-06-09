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- N'Koudou'nun sağ adalesinde ödem tespit edildi
N'Koudou'nun sağ adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Fransız kanat oyuncusu N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı.
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 13:29
Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta idmanda sakatlanan N'Koudou, çalışmayı yarıda bırakmıştı.
Bu hafta oynaması zor gözüken Fransız futbolcunun, sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."