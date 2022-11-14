Norwich City'nin Rashica planı

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Galatasaray'a kiralık olarak yolladığı Milot Rashica'dan yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

Galatasaray, İngiliz ekibi Norwich City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti ancak Championship takımı Rashica'dan yüksek bir gelir elde etmek istiyor.

İlk döneminde Rashica hamle oyuncusuydu

26 yaşındaki oyuncu ilk olarak 11 Eylül'de oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçında yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmanın son yedi dakikasında forma giydi.

Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadelenin de son dakikalarında oyuna giren futbolcu, deplasmanda 2-1 kaybedilen Kayserispor maçında ise 45 dakikada sahada kaldı.

İlk 11'in vazgeçilmezi oldu

Haftalar ilerledikçe formu artmaya başlayan Milot Rashica, Alanyaspor ile oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıktı ve 71 dakika oyunda kaldı. Fatih Karagümrük maçına da ilk 11'de çıkan Kosovalı futbolcu bir de asist yaptı.

Rashica, özellikle son oynanan Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının yıldız isimlerinden biriydi. 26 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla taraftarları adeta kendine hayran bıraktı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada futbolcunun bonservisinin alınması yönünde görüş belirtti.

Norwich bonservisini artırmaya çalışıyor

Fanatik'te yer alan habere göre; Norwich City yetkilileri her fırsatta Milot Rashica'yı sezon sonunda geri beklediklerini ve satmayı planlamadıkları yönünde açıklamalar yapıyor, ancak durum hiç de öyle değil.

İngiliz ekibi oyuncuyu satmak istiyor

Norwich City'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiliz ekibi Kosovalı futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.

İngiltere Premier Ligi'ne çıksa dahi Milot Rashica'nın geri dönüşüne sıcak bakmayan Norwich'in amacı Galatasaray'dan yüksek bir bonservis geliri elde etmek.