N'Sakala: Transferi lig bittikten sonra konuşacağız

Adı Beşiktaş ile anılan Alanyaspor'un başarılı sol beki N'Sakala, Galatasaray'ı 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Alanyaspor, rakibini farklı mağlup etti.

Müsabakayı değerlendiren Fabrice N’Sakala “Aldığımız 3 puanla birlikte ligde farklı bir konuma geldik. İlk 5 adına önemli avantaj sağladık. Galibiyet için gerekli futbolu oynadık. Corona sonrası her geçen maç daha iyi oynuyoruz. Bunu sahada net bir şekilde görebiliyoruz.” dedi.

"TRANSFERİ LİG BİTİNCE KONUŞACAĞIZ"

N'Sakala transferde isminin birçok takımla anıldığının hatırlatılması üzerine ise "Şu anda lige odaklandık. Aldığımız galibiyetle ilk 5 adına farklı bir pozisyona geldik. Kupada da finaldeyiz. Şu anda onlara konsantreyim. Lig bittikten sonra oturup konuşacağız.” ifadelerini kullandı.