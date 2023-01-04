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    Nuri Şahin hakemleri korudu

    Nuri Şahin hakemleri korudu

    Antalyaspor'un son dakikada attığı golü iptal eden hakem Kadir Sağlam'a, Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin sahip çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 10:28
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:49
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    Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

    Sahanın durumundan dolayı oyun anlayışını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Şahin, önde bastıklarını ve ilk yarıda bu sistemde başarılı olduklarını kaydetti.

    "Kayıtları dinlesem bile puan vermeyecekler"

    Bir gazetecinin "Son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR kayıtlarını dinlemek ister miydiniz?" sorusu üzerine Şahin, "VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim. Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

    Nuri Şahin hakemleri korudu #1

    Hakemler hakkında konuşmadı

    Hakemler hakkında konuşmak istemediğini de belirten Şahin, "Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan gelmeyecek geri. Gelmesi imkansız. O konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum." dedi.

    Nuri Şahin hakemleri korudu #2

    Oyuncularını durdurdu

    Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giden Nuri Şahin, itiraz gelen oyuncularını tek tek uzaklaştırdı. Hakemlere siper olan teknik direktör, oyuncularını fırçaladı.

    Nuri Şahin hakemleri korudu #3

    Nuri Şahin hakemleri korudu #4

    Nuri Şahin hakemleri korudu #5


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