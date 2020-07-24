Nwakaeme, Türkiye Kupası finalinde sahada olacak

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Nwakaeme'nin ligin son haftasındaki Kayserispor maçında oynaması zor gözükürken, kupa finaline yetişeceği öğrenildi.

Kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalan Anthony Nwakaeme, son haftalarda formasına kavuşmuş olsa da Konyaspor karşılaşmasında yine sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki futbolcunun takımının son idmanına çıkmaması ise Trabzonsporlu taraftarları korkuttu.

KUPA FİNALİNE YETİŞECEK

Özel tedavi uygulanan Nwakaeme'nin ligin son haftasında oynanacak Kayserispor maçında görev alması zor gözükürken, Alanyaspor ile oynanacak olan Türkiye Kupası finaline yetişeceği belirtildi.