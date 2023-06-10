Nwakaeme, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da Trabzonsporlu eski futbolcu Anthony Nwakaeme ve bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Arda Akbulut İstanbul'da süpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu yıldız futbolcular ligin bitiminin ardından İstanbul'da bir araya geldi. Ligin sona ermesiyle birlikte tatillere çıkmaya başlayan futbolculardan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır ve oyunculardan Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Arda Akbulut önceki gün süpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Nwakaeme de geldi Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi Anthony Nwakaeme'de buluşmaya katılan isimlerden biriydi. Anthony Nwakaeme ile buluşan bordo-mavili oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan isimler İstanbul'da oynanacak olan Manchester City-Inter mücadelesini tribünden takip edecek.