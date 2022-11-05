Okan Buruk: 2-1'lik bir sonuç ama 7-3 bile bitebilecek maçtı

Galatasaray Teknik Direktörü Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu. Buruk, "2-1'lik bir sonuç ama 7-3 bile bitebilecek maçtı." dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"7-3 bile bitebilecek maçtı"

"Futbolcu olarak ilk derbim de Beşiktaş'a karşıydı." diyen Buruk, "O gün iki gol atmıştım, bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici. İlk yarıda üstümüzde tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı." dedi.

"Rekora doğru gidiyoruz"

Direkten dönen 11 toplarının olduklarını söyleyen genç teknik adam, "Rekora doğru gidiyoruz. Ligin çok başı. Üst üste iki maç kazandık ama yine bir şey kazanmış değiliz. En zor fikstürü oynayan takımız. Burada puan kayıplarımız da oldu. Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu çok abartmıyorum. İkinci yarıyı da daha iyi oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

"Takım oyuncusu olduğunu gösterdi"

Attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, "Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz. Icardi'yi sadece gol olarak değerlendirmemek lazım. Baştan sona hücum pressini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.