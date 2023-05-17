Okan Buruk: 23, bu senenin sihirli kelimesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig şampiyonluğu hakkında, "23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı" dedi.

Süper Lig'de 34 hafta sonunda topladığı 76 puanla ezeli rakiplerinin önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti"

UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl döneminde konuşan genç teknik adam, şunları dedi:

"23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum. Birkaç gün önce oğlum maçı açtı. Görüntüleri izledik beraber. Aynı heyecanı yaşadım. Aynı gururu duydum. Sadece kazandığımız için değil oynadığımız oyun da çok güçlüydü. Kaçırdığımız pozisyonlar, Taffarel'in kurtarışı... Mucizevi şeyler de vardı. Gurur duyulacak bir oyun ve gurur duyulacak bir kupa kazanmışız. Onun mutluluğunu hala yaşıyorum."

"Penaltılara taşıdık, penaltılarda iyi olan bizdik"

Arsenal ile finalde oynadıkları maçtaki duygularını aktaran Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

"Dua ediyoruz, bir yandan pozisyon pozisyon yere düşüyoruz. Ayak parmağım kırıktı, 80. dakikada oyundan çıkmıştım. Ayakkabımı çıkardım, üstüne basıyorum. Yere yatıyoruz, kalkıyoruz. Dakikalar bitmiyor. 10 kişi kaldıktan sonra da rakip kaleye gittik. Yine oyunun içinde olan takımdık. Rakibimizin önemli atakları oldu ama bunları doğru bir şekilde savuşturduk. Penaltılara taşıdık, penaltılarda iyi olan bizdik."

"Galatasaray'ın kupayı kazanacağına dair sinerji oluştu"

Okan Buruk ayrıca, şöyle konuştu:

"Biz sadece final için değil, o kupa yoluna girdikten sonra Türkiye'de inanılmaz bir sinerji oluştu. Galatasaray'ın kupayı kazanacağına dair sinerji oluştu. İnsanların inanışı, desteği, duası gerçekten penaltılarda bile gördük. Direkten dönen toplar, bizim daha sakin penaltı atmamız, rakibimizin kaçırdığı penaltılar... Ülke olarak çok istedik o kupayı kazanmak. O kupa Türkiye'ye geldi. İnşallah tekrar gelir, tekrar biz kazanırız. Bunu çok isterim. O dönem için ne kadar önemli bir şey yaptığımızı geçmişe baktığımızda, geçen sürede de buna yaklaşamadığımız için ülke olarak, önemli ve değerli bir iş başarmışız."

"Güzel bir anıydı bizim için"

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