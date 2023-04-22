Okan Buruk: 3 bayramlı bir hafta olsun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesinde "Ben inşallah bu çifte (Ramazan ve 23 Nisan) bayram içinde, galibiyetle birlikte üçüncü bir bayramı aynı gün yaşamayı diliyorum" dedi.

AA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Ramazan Bayramı'nın 3. günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaşanacağı hafta sonu Fatih Karagümrük'ü ağırlayacakları Süper Lig 31. hafta müsabakasını kazanıp, taraftarlarına üçüncü bir bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

"Önemli güzel bir ayı geride bıraktık"

Sarı-kırmızılı teknik adam, Galatasaray TV aracılığıyla paylaştığı bayram mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ben inşallah bu çifte (Ramazan ve 23 Nisan) bayram içinde, galibiyetle birlikte üçüncü bir bayramı aynı gün yaşamayı diliyorum. Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Önemli güzel bir ayı geride bıraktık. Devamında da iki bayram birleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli."

"Taraftarlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle buluşmamız, bizim için çok önemli"

Okan Buruk, mesajında şu görüşlerini aktardı: