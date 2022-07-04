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    Okan Buruk: Aklınızda sadece Galatasaray olsun

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 7 Temmuz'daki Avusturya kampı öncesi önemli uyarılarda bulundu. Adı kulüplerle anılan futbolcularına ültimatom verdi.
    • 04.07.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:37
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    Okan Buruk: Aklınızda sadece Galatasaray olsun

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım içinde birlik ve beraberliğin sağlanması için adımlar atmaya başladı.

    Florya'da devam eden yeni sezon öncesi kampına şu ana dek katılmayan Marcao ile Boey'i telefonla arayan Buruk, kamptaki futbolcularla da yüz yüze görüşme yaptı.

    "Her zaman Galatasaray"

    Deneyimli teknik adam, “Her zaman ve sadece Galatasaray” mesajıyla önemli uyarılarda bulundu. 7 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentinde yapılacak kampın önemine dikkat çeken Buruk, şunları söyledi:

    “Yaz transfer dönemi olması nedeniyle bazı arkadaşlarımızın bazı kulüplerle transfer flörtünde olduğunu biliyoruz. Zihinsel olarak bu tür görüşmeler olumsuz etki yapabilir. Sizlerden tek ricam sadece Galatasaray'ı düşünün.

    Fizik ve kondisyon açısından bir hayli eksiğimiz var. Daha çok çalışarak yeni sezona hazır girmeliyiz. Aklınızın burada olmasını istiyorum. Avusturya'da transfer dedikoduları veya başka konuların konuşulmasını asla istemiyorum.”

    Okan Buruk: Aklınızda sadece Galatasaray olsun #1


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