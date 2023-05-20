Okan Buruk: Ankaragücü maçını kazanınca şampiyonluğu ilan edeceğiz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oyuncular, muhteşem taraftarımızla birlikte kenetlendiler. Mayıslar Bizimdir sloganımızı sahada gösterdiler. Önemli bir galibiyet aldık. Ankaragücü maçını kazanınca şampiyonluğu ilan edeceğiz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından şampiyonlukla ilgili konuştu.

"Oyunun tamamında bizim kontrolümüzde geçen bir karşılaşma"

Okan Buruk açıklamalarına şöyle başladı:

"Defansif anlamda güçlü bir takımla oynadık. Geçişi düşündüler, bunu denediler. Ama son 2 maçta olduğu gibi bu maçta da buna izin vermedik. Rakiplerimize verdiğimiz pozisyon çok az. Neredeyse yok gibi bir şey. Gol beklentisi çok düşük. Gerçekten bu bizim ciddiyetimizi, konsantrasyonumuzu, takım savunmasını nasıl yaptığımızı gösteriyor. Bugün daha çok üretebilirdik. Diğer maçlarımıza göre gol beklentimiz, rakip ceza sahasında topla buluşmamız daha az olan bir gündü. Ama sonuçta 2-0'lık galibiyet. Oyunun tamamında bizim kontrolümüzde geçen bir karşılaşma."

"Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum"

Başarılı teknik adam, güzel bir gece yaşadıklarını söyledi.

"Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Oyuncular, muhteşem taraftarımızla birlikte kenetlendiler. Mayıslar Bizimdir sloganımızı sahada gösterdiler. Önemli bir galibiyet aldık. Ankaragücü maçını kazanınca şampiyonluğu ilan edeceğiz. Ligin güçlü takımlarından biri, en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, güzel bir gece yaşattılar bize. Yüzümüz gülüyor, inşallah önümüzdeki hafta bunu şampiyonluk gülüşü ile birleştiririz."

"Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var"

Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun uyumu hakkında konuşan Okan Buruk şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Çok fazla aranın olduğu, devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Bu sene oyuncular için zorluk oldu. Icardi bize çok geç katıldı. İlk yarının ortalarında oynamaya başladı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Kerem de aynı şekilde. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Bu da Icardi'nin ne kadar kolektif bir oyun oynadığını ortaya koyuyor. Bütün oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek."

"Çok heyecanlıyım"

Okan Buruk, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Çok heyecanlıyım, her maç öncesi çok heyecanlıyım. Sona yaklaştıkça puan kaybetme lüksünüz yok. Ligin başında da aynı stres var. Kazanmak zorundasınız. Kazanmak zorunda olmanız sizin üzerinize bir şey yüklüyor. Bu da güzel yanlarından biri, bu da sizi daha dinamik, daha diri, daha konsantre tutuyor. Ligin sonuna doğru puan kaybetmek, maç kaybetmek, beraberlik, bütün olasılıkları ortadan kaldıracağınız maçlar oluyor. Bir yandan takımımıza çok güveniyorum. Oyunumuza, isteğimize güveniyorum. Maçlara tam kadro çıkıyoruz, bu da bizim için önemli. Bugün de ceza sınırında olan oyuncularımızı oyundan aldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oyuncularıma, takımıma güvendikten sonra biraz daha rahat hazırlanıyoruz."

"Hedefimiz son maç"

Tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarını şöyle sonlandırdı: