Okan Buruk: Aradan sonra toparlanacağız Konyaspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Galatasaray'da teknik adam Okan Buruk, "Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız" dedi.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Yeşil-beyazlı takımın galibiyet golleri; Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün'den geldi. Galatasaray'ın tek golü ise Milot Rashica'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray'ın ligde 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maçın ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 90 dakikayı değerlendirdi.

"Konyaspor'u tebrik ederim"

Konyaspor'u tebrik eden Okan Buruk, şunları söyledi:

"Konyaspor'u tebrik ederim. 1-0 öne geçtikten sonra rakibe çok şans vermedik. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti. Devre arası ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Pozisyon bulduk ama atamadık. 1-1'den sonra yaptığımız hamleler de rakibe pozisyonlar sağladı. Acele ettik, kötü paslar attık."

"Elimizde olan bir maçı kaybettik"

Fenerbahçe ile yaşadıkları zirve yarışı hakkında konuşan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

"İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız. 9 puan önde girdik ama şimdi rakibimizin maçına bakacağız. Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız."

"Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı"

Konyaspor'a iki kırmızı kartın verilmediğini belirten Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Üzüntülüyüz, fazla söylenecek söz yok. İyi bir takımız, aradan sonra toparlanacağız. İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Raschica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı."

"Yokluğu iki maçta da ortaya çıktı"

Yıldız futbolcu Dries Mertens'i aradıklarını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı: