Okan Buruk: Bu senenin şampiyonu inşallah Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından, Bu sene ilk defa derbi kaybettik. Taraftarımız merak etmesin bu senenin şampiyonu inşallah Galatasaray" dedi.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 yenilerek, şampiyonluk yarışındaki puan farkını koruyamadı.

Alınan bu mağlubiyetin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Çok net pozisyonlar vermedik"

Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde başladı:

"Maçın başı istediğimiz gibi başladı. Blokları arası buluştuğumuz, rakip kaleye rahat gittiğimiz ve 1-0'ı bulduğumuz bir yarı oynadık. Golü kalemizde gördükten sonra geriye gittik. Çok net pozisyonlar vermedik. Devre arası takımı biraz uyardık. Biraz daha bireysel olarak performansın ileriye gitmesi bekliyorduk. Hamle yapmadık."

"Hala lideriz"

Hala lider olduklarını belirten başarılı teknik adam cümlelerine şöyle devam etti:

"Gole kadar olan kısımda rakibe şans verdik. Berkan ve Midtsjö hamlesi yapacaktık, bireysel bir hata sonucu gol yedik. Giren oyuncular hücum olarak bizi ileri itti. Üzgünüz. Niye üzülüyoruz? İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bazı bu tür maçlarda kırılma anları oluyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Başımız dik. Hala lideriz."

"Taraftarımız merak etmesin bu senenin şampiyonu inşallah Galatasaray"

Okan Buruk son olarak şunları söyledi: