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    Okan Buruk: Daha kolay bir galibiyet olabilirdi

    Okan Buruk: Daha kolay bir galibiyet olabilirdi

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • 11.09.2022 - 22:53
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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2' lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu.

    Teknik Adam Buruk, "İlk dakikada net kaçırdık. Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük" dedi.

    "Son dakikalarda korku yaşadık"

    Son dakikaların stresli geçtiğini belirten Okan Buruk, "Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık. Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk: Daha kolay bir galibiyet olabilirdi #1

    "Geçen senenin kahramanı"

    Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Buruk, "Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek." şeklinde konuştu.

    Okan Buruk: Daha kolay bir galibiyet olabilirdi #2

    "Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz"

    Okan Buruk son olarak, "Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak." açıklamasını yaptı.

    Okan Buruk: Daha kolay bir galibiyet olabilirdi #3

    "Haftaya inşallah kadroda olur"

    Maç öncesi Icardi ve Mata hakkında konuşan Okan Buruk, "Sakatlık riskinden korktu. Haftaya inşallah kadroda olur. Laktak testi yaptık ve durumlarına da baktık. İlerleyen haftalarda bizimle olacaklar. Önemli olan takım olmak ve sahaya çıkabilmek." ifadelerini kullanmıştı.

    Okan Buruk: Daha kolay bir galibiyet olabilirdi #4


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