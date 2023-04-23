Okan Buruk: Derbilerin favorisi olmaz Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı sonrasında; "Her maç zordur. Beşiktaş'a karşı, kendi sahasında oynamak kolay değil." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Aynı oyunu ortaya koyduğumuzda şampiyonluğa ulaşan biz olacağız"

Okan buruk, şunları söyledi:

"Maça iyi başladık, üstün oynadık ve domine ettik. Öyle de bitirdik maçı aslında. Rakibin herhangi bir organizasyonu olmadan 3 gol yedik. Buna üzülüyoruz ama oyunun bütününde topa sahip olma, rakip ceza sahasında buluşma gibi konularda iyiydik. 4. golü de bulma şansımız vardı. Kaçırdığımız penaltı ve pozisyonlar vardı. Ceza sahası çevresinde biraz daha etkili olsaydık maçı kazanabilirdik. Aynı oyunu ortaya koyduğumuzda şampiyonluğa ulaşan biz olacağız."

"Derbilerin favorisi olmaz"

Başarılı teknik adam açıklamalarına şöyle devam etti:

"Her maç zordur. Beşiktaş'a karşı, kendi sahasında oynamak kolay değil. Derbilerin favorisi olmaz. Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişi var. Puan olarak onların da; bizim de hedeflerimiz var. İki tane oynayan, hücum eden iki takımdan güzel bir karşılaşma bekliyorum."

"Bir sonraki maçta daha iyi bir şekilde bizimle olacaktır"

Mauro Icardi'nin durumu hakkında konuşan Buruk, şu açıklamayı yaptı: