Okan Buruk: En kısa sürede şampiyon olmak istiyoruz Süper Lig'de 34. haftada İstanbulspor deplasmanından, 2-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, "En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Cumartesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak." dedi.

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Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray karşı karşıya geldi.

Deplasmanda ter döken sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düşüncelerini paylaştı.

"İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım"

Buruk'un değerlendirmeleri şu şekilde:

"Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik. İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım. Çok da önemli puanlar kazandılar. Onlara da başarılar dilerim."

Savunma hattı değerlendirmesi

"Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı. Victor Nelsson da çok iyi oynadı. Kafasına aldığı darbeden etkilenmedi. İkinci golden önce çok iyi bir mücadele etti. Hepimiz onu alkışladık. Taraftar da maçtan sonra ilk onu tribüne çağırdı. Sergio Oliveira çok önemli bir oyuncu. Hücumda bize etkili oluyor. 1-0 olması, Fredrik Midtsjö'nün dinamizminden yararlanmak istedik. Taktiksel değişiklik yaptık."

"En kısa sürede şampiyon olmak istiyoruz"

"Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Tüm maçları kazanarak bitirmek istiyoruz. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Cumartesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak. Mayıslar bizimdir! Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray."

"8+3'ten kimse mutlu değil"

"Yabancı sınırı için yorumumuz belli. 8+3'ten kimse mutlu değil. Kimin mutlu olduğunu da bilmiyorum. Kulüplerin büyük bölümü, medya, taraftar istemiyor. Kimin istediğini merak ediyorum. TFF ile teknik adamların görüşmesinde oyuncu değişikliklerindeki sorunu söyledik. 8+3'ün bir getirisi yok. Karar bu, saygı duyacağız."

"Fenerbahçe derbisine şampiyonluk kupasının getirilmesini isteyecek misiniz?"

Okan Buruk: "İlk hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak, ondan sonrası yönetimin bileceği iş. TFF ile verecekleri karar."

Zaniolo hakkında sözleri

"Nicolo Zaniolo bilerek o hareketi yapmadı. Şanssız bir kırmızı kart gördü. Bizi sevindiren 10 kişi kalmamıza rağmen oyunumuzun güçlü devam etmesi."