Okan Buruk: En kısa sürede şampiyonluğa ulaşacağız Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrasında, "İnşallah şampiyonluk yolunda az yolumuz kaldı. Bizim için şu andaki ilk hedef 3 maçı kazanıp şampiyon olmak." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırladı. Ev sahibi takım 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

"İki ve üçü de atabilirdik"

Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde başladı:

"İlk yarı daha çok pozisyona girdik, rakibimiz iyi savunma yaptı. Savunma arkası toplarla gol aradı. Rakibin de iyi organizasyonları vardı. Direncimiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Çok kritik maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık. İki ve üçü de atabilirdik."

"Oyuncularıma isteklerinden dolayı teşekkür ederim"

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularıma isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Taraftarlarıma da teşekkür ederim. Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız. Kazımcan Karataş doğru oynadı. Takımın iyilerinden biriydi. İnşallah uzun süreçte de bizim için çok büyük çözüm olur."

"Avantajımızı kullanmak istiyoruz"

Okan Buruk, avantajı kullanmak istediklerini belirtti.

"Taraftara açık idmanda da söyledik, 5'te 5 ile ligi bitirmek istiyoruz. Bütün maçları kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bu maçtaki gibi oynarsak, onlara sözümüzü tutarız. Başkan yönetim, taraftarlar çok önemli. Erden Bey sürekli bizimle. Başkanımızın manevi desteğini hep söyleyeceğim. Yeri geldiği zaman arıyor, yeri geldiği zaman Florya'ya geliyor. Birliktelik başarıyı getiriyor. Lokomotif futbol takımı. Daha transfer yapmadan şampiyonluk dedik. Daha hiçbir şey bitmedi. İyi takımlara karşı oynayacağız. Avantajımızı kullanmak istiyoruz."

"Şampiyonluğa ulaşacağız"

Okan hoca son olarak taraftarlara şu mesajı verdi:

"Mayıslar bizim, inşallah en kısa sürede şampiyonluğa ulaşacağız."

"İstediğimizi alamadık"

Öte yandan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, 1-1'lik eşitlikle sona eren Giresunspor maçının ardından şunları söylemişti: