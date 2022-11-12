Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 7-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından konuştu. Buruk,"Galatasaray taraftarına bize güvenmelerini söyledik. Bunun karşılığını verdik." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında alınan 7-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

"Allaha şükür bu maçta golleri bulduk"

Galibiyeti ve Fenerbahçe'nin puan kaybını deerlendiren Buruk, "Başakşehir bu ligin zor takımlarından biri. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çabalıyoruz. Galatasaray pozisyona giriyor, bunları ne zaman atacak deniyordu. Allaha şükür bu maçta golleri bulduk. Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle puan farkı da azaldı." dedi.

"Arayı en iyi şekilde kullanıp lige dönmek istiyoruz"

Dünya Kupası arası hakkında konuşan Okan Buruk, "Şimdi Dünya Kupası arasına giriyoruz. 5 oyuncumuz kupada yer alacak. Dünya Kupası'na en çok futbolcu yollayacak takımız. Oyuncuları da kupaya yolcu ettik. Bu arayı en iyi şekilde kullanıp lige dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi oyun ortaya çıktı"

Oyuncularına övgülerde bulunan Buruk, "Kerem bugün çok etkiliydi. Kendisi geçen sene bu oyunu bize gösterdi. Yine bu oyunu çıkarttı. Bu yönden çok mutluyum.

Mauro Icardi'nin gol atması ve verdiği paslar... Maçın sonunda bile hücum pres yaptı. Takım savunmasına, Mertens ile katkısı çok faydalıydı. Gol attıkça, rahatladıkça, çok iyi oyun ortaya çıktı." dedi.

"Galatasaray taraftarına bize güvenmelerini söyledik"

Taraftara mesaj veren Okan Buruk, "Galatasaray taraftarına bize güvenmelerini söyledik. Bunun karşılığını verdik, çok sevinçliyim.

Eleştiriler olacak. Ama hep takıma güvendiğimi söyledim. İnşallah daha büyük başarılar olacak. Araya mutlu girdik, inşallah devamını getiririz." ifadelerinde bulundu.