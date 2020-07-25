Başakşehir ile şampiyonluğa erişen ve Türk futbol tarihine geçen Okan Buruk, Azerbaycan televizyonuna yaptığı açıklamada Galatasaray'ın başına geçmek istediğini söyledi.

Kasımpaşa karşılaşmasına şampiyon olarak çıkacak olan Başakşehir'de sevinç gösterileri de tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'in 6. şampiyonu olan lacivert-turunculularda Okan Buruk da yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalına konuşan Buruk, "Azerbaycanlılar da sizde artık bir Fatih Terim modeli görüyorlar." sorusuna karşılık, "Fatih Terim bir tane, Türkiye'de tek hoca. Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim." cevabını verdi.

Okan Buruk: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum - İZLE

"İNŞALLAH NASİP OLUR"

Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini de ifade eden genç hoca, "Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur." diyerek sarı-kırmızılı camiaya yeşil ışık yaktı.

Okan Buruk'un Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.