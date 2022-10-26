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    Okan Buruk: Hakemleri de yeneceğiz

    Okan Buruk: Hakemleri de yeneceğiz

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcuların bozulan moralini düzeltmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Genç teknik adam, "Hakemleri de yenerek şampiyon olacağız" dedi.
    • 26.10.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:36
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    Galatasaray'da hakem tartışmaları bitmek bilmiyor... Sarı-kırmızılılarda Ali Palabıyık'ın son maçtaki yönetimi moralleri bozarken her maçı önemli bulan Okan Buruk futbolcuları motive etmek için kolları sıvadı.

    Cuma akşamı Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk futbolcularla toplantı yaparak, "Bu sezon ciddi şekilde hakkımız yeniyor ancak biz Galatasaraylıyız ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmayız. Gerekirse hakemleri de yeneceğiz ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk: Hakemleri de yeneceğiz #1

    İşler kötü gidiyor

    Bu sezon 'şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan ve kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan Galatasaray, duraklama dönemine girdi. Süper Lig'in ilk 7 haftasında 16 puan toplayan, zirve ortağı olan sarı-kırmızılı takım, 3 haftadır galibiyete hasret kaldı.

    Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan, Kayserispor'a 2-1 yenilen Aslan, son olarak sahasında Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları sonrasında 2-2'ye razı oldu.

    Okan Buruk: Hakemleri de yeneceğiz #2


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