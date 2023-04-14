Okan Buruk: Hedefimiz tüm maçları kazanıp şampiyon olmak Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile sahasında karşılaşıp 6-0 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 29. haftada gol düellosu yaşandı.

Sahasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 6-0'lık skorla yendi.

"Şampiyonluk üzerine odaklandık"

Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknikm Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz."

"Hedefimiz tüm maçları kazanmak"

Buruk'un diğer açıklamaları şu şekilde:

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok! Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz."

"Taraftar takımı itiyor, gücümüzü artırıyor"