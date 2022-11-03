Okan Buruk: Her maçta 3 puan veriyorlar

Galatasaray'da Okan Buruk, öğrencilerinin derbide baskı altında kalmaması için konuşmalar yapıyor.

Beşiktaş derbisi öncesinde taktiksel çalışmaların yanı sıra takımdaki stres seviyesinin azaltılması adına çalışmalara devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk da yoğun mesai harcıyor.

Başarılı çalıştırıcı, öğrencilerinin derbide baskı altında kalmaması için konuşmalar yapıyor.

"3 puanı alacağız"

Okan Hoca'nın oyuncularına son olarak, "Her maça çıktığımız gibi Beşiktaş karşısına çıkacağız. Neticede her maçtan 3 puan alıyoruz. Bunun da diğerlerinden bir farkı yok. Sahaya çıkıp yine kendi oyunumuzu oynayacağız ve 3 puanı alacağız." dediği öğrenildi.



