Okan Buruk, Icardi'nin penaltısına çıldırdı: Kulübeyi yumruklayıp, küfretti Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Icardi'nin kaçırdığı penaltı ve Okan Buruk'un tepkisi çok konuşuldu.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı 31. hafta maçında Okan Buruk'un tepkisi dikkat çekti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Mauro Icardi, panenka penaltısı denedi. Arjantinli yıldız, kaleci Batuhan Şen'e takıldı.

"Fantezi yapıyor"

Kaçan penaltı sonrası Okan Buruk'un çok sinirlendiği ve yedek kulübesini yumrukladığı anlar ekranlara yansıdı.

Başarılı hocanın "Fantezi yapıyor. S...cem bunu ya..." demesi de çok konuşuldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Daha önce de kaçırdı

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu Mauro Icardi oldu. Tecrübeli golcü, daha önce Giresunspor ve Kayserispor maçlarında da penaltıdan yararlanamamıştı.

"Belki de sonucu değiştirmezdi"

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi kendisini şöyle savunmuştu: