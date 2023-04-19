Okan Buruk: İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur Süper Lig'de 30. haftada Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 4-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'un sahasına konuk oldu.

Mücadeleyi üstün götüren sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düşüncelerini paylaştı.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyun disiplininden hiç ayrılmadık"

"Maçtan önce söyledim. Rakibin topu bize vereceği ve bekleyeceği bir oyun bekliyorduk. Oyunun başı böyle geçti. Golü bulduk. Çok da erken gol yedik. Rakip kalemize gelen ilk toptu. Ceza sahamıza girişlerden belki 1-2 olmuştur, bunlardan biri penaltı oldu. İlk yarıdaki ritmimiz iyi değildi. Pas hızımızı daha dikine, savunma arkası koşuları deneyebilirdik. Devre arasında söylediğim daha öne oyun, daha dikine oyun ve 3-4. golü bulmak ana hedefti. 3'ü atınca maçı bitirme şansını elde ediyorsunuz. Bugün de böyle oldu. Oyun disiplininden hiç ayrılmadık. Bu önemli."

"İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur"

Süper Lig'deki süreci değerlendiren Buruk şunları söyledi:

"Rakibe fırsat vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız şutlar oldu. Verilere bakınca hücum anlamında iyi işler yaptık. 4 gol attık, çok pozisyon bulduk. Oyuncularımı tebrik ettim. Oyuncularım iki güçlü takıma iki maçta 10 gol attı. Taraftarımızla birlikte büyüyoruz. İnandığımız yoldayız. Buraya gelirken de İstanbul'da da aynı şeyleri yapıyoruz. Galatasaray taraftarının takıma olan inancı çok önemli. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur."

"Yolumuza kazanarak devam edeceğiz"

"Ofansif oyunumuz, belki zaman zaman az golle oynadığımız maçlar vardı. Son iki maçta gol sayımızı yükselttik. Önemli olan pozisyonlara girmek, oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Rakip ceza sahasında topla buluşmada ligin en iyisiyiz. Bu da önemli bir değer. Bunların hepsini maç kazanmak için yapıyoruz, şampiyonluk için yapıyoruz. Aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. Zorlu haftalardayız. Ligin boyu daraldı, hem aşağısı hem yukarısı için. Biz de kazanarak devam ediyoruz. Sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarımızla birlikte müthiş bir atmosfer yaratmak istiyoruz, yaratıyorlar da zaten. Çok önemli bir maç bizi bekliyoruz. İnşallah yine yolumuza kazanarak devam edeceğiz."

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