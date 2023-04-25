Okan Buruk kararını verdi! İşte takımın yeni penaltıcısı

Bu sezon kazanılan 3 penaltıyı kaçıran Mauro Icardi, Okan Buruk'un duran top planlarını değiştirmesine neden oldu.
Fatih Karagümrük maçında panenka penaltı deneyip hüsrana uğrayan Arjantinli yıldız futbolcunun bundan sonra beyaz noktaya gelmesi beklenmiyor.
Yeni penaltıcı Sergio Oliveira
Başarılı teknik adamın, kazanılan penaltılarda Sergio Oliveira'nın topun başına geçmesini istediği öğrenildi.
Karagümrük maçındaki ilk penaltı atışını temiz bir vuruşla gole çeviren Portekizli futbolcunun takımın yeni penaltıcısı olduğunu söyleyen Buruk, sahada Oliveira olduğu sürece başka hiçbir oyuncunun duran topu kullanmamasını istedi.
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