Okan Buruk kararını verdi! İşte takımın yeni penaltıcısı Galatasaray'da bu sezon 3 penaltı kaçıran Mauro Icardi için Okan Buruk yeni bir karar aldı. Başarılı hoca bir sonraki maçtan itibaren penaltıları Sergio Oliveira'nın kullanmasını istedi.

Bu sezon kazanılan 3 penaltıyı kaçıran Mauro Icardi, Okan Buruk'un duran top planlarını değiştirmesine neden oldu. Fatih Karagümrük maçında panenka penaltı deneyip hüsrana uğrayan Arjantinli yıldız futbolcunun bundan sonra beyaz noktaya gelmesi beklenmiyor. Gözden Kaçmasın Galatasaray 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı Haberin Detayları Yeni penaltıcı Sergio Oliveira Başarılı teknik adamın, kazanılan penaltılarda Sergio Oliveira'nın topun başına geçmesini istediği öğrenildi. Karagümrük maçındaki ilk penaltı atışını temiz bir vuruşla gole çeviren Portekizli futbolcunun takımın yeni penaltıcısı olduğunu söyleyen Buruk, sahada Oliveira olduğu sürece başka hiçbir oyuncunun duran topu kullanmamasını istedi. Gözden Kaçmasın Okan Buruk, Icardi'nin penaltısına çıldırdı: Kulübeyi yumruklayıp, küfretti Haberin Detayları Mauro Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu Haberin Detayları