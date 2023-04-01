Okan Buruk: Kırmızı çıkması için oyuncuların ayakları mı kırılmalı

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u son dakikalarda gelen gollerle 2-0 yendi.

86. dakikada Fredrik Midtsjø ve 90+8'de Nicolò Zaniolo'nun penaltıdan kaydettiği golle 3 puanı alan sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda, 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki farkı 9'a çıkardı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öcne maçı değerlendirdi, ardından hakem kararlarını eleştirdi:

"İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı! Bunu bir açıklasınlar, aydınlanalım! VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar. "



"Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar. Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Nereye basarsak kırmızı kart. İki haftada oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Kırmızı çıkması için ayakları mı kırılmalı? Bunu çok merak ediyorum."