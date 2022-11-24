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    Okan Buruk: Paramın yüzde 20'sini gençlere harcayın

    Okan Buruk: Paramın yüzde 20'sini gençlere harcayın

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sezon başında imza atmadan önce gençler için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
    • 24.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 09:31
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    Galatasaray’ın sezon başında anlaşma sağladığı Teknik Direktör Okan Buruk’un görüşme sırasındaki çıkışının, sarı-kırmızılı yöneticileri çok etkilediği ortaya çıktı.

    Başakşehir'in başında şampiyonluk yaşayan Buruk'un, hiç pazarlık yapmadan, "Sizden tek bir şey istiyorum. Bana uygun göreceğiniz ücretin yüzde 20’sini altyapıya harcayın. Oranın ihtiyaçları için bu para kullanılsın" dediği ve sözlerin hem hayranlık hem de şaşkınlık yarattığı öğrenildi.

    Okan Buruk: Paramın yüzde 20 sini gençlere harcayın #1

    Altyapı için para harcanıyor

    Kendisi de Florya'dan yetişen başarılı çalıştırıcının, bu isteğine rağmen, yönetim ücretinde herhangi bir kesintiye gitmeyip, altyapı için gerekli harcamaları fazlasıyla yaptı.

    Bilindiği gibi cim-bom, Okan Buruk ile bir yılı opsiyonlu iki sezonluk sözleşme yapmış, ilk senesi 17, ikinci yılı ise 20 milyon lira olarak açıklamıştı.

    "Oğlumun en büyük hayaliydi"

    Galatasaray ile maddi konularda herhangi bir pazarlık içerisine girmeyen başarılı teknik adamın, yine söz konusu toplantıda, “Oğlum Ali Yiğit’in en büyük hayaliydi. Bunu gerçekleştirebilmenin bedeli olamaz.” dediği bildirildi.

    Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Okan Buruk’un uzun yıllar takımın başında kalacağına inanıyor.

    Okan Buruk: Paramın yüzde 20 sini gençlere harcayın #2


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