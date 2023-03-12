Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi yeni transfer Zaniolo'nun klas golüyle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yanı sıra Beşiktaş Kulübü'nün de Süper Lig için play-off talebi olmuştu.

Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig için play-off önerisinin sorulması üzerine,

"Jorge Jesus'un ağzından Play-Off sözü duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Net bir şey diyemem. Beşiktaş'ın bir görüşü oldu. Onu değerlendirecek Türkiye Futbol Federasyonu. Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor."