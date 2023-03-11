Okan Buruk: Rahat bir maç oldu Kasımpaşa'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Süper Lig rekoru kıran Galatasaray'da teknik adam Okan Buruk, "Kendi oyunumuza odaklanırsak, daha çok rekorlar kırarız" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

14. maçını da kazanan Galatasaray ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 90 dakikayı değerlendirdi.

"Rahat bir maç oldu"

Okan Buruk, rahat bir maç oynadıklarını ifade etti.

"Oyunun ve takımın ritmin oturmaması, 34 gün sonra ilk maç nedeniyle olabilir. Maç boyunca girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golü atabilirdik. Hiç pozisyon vermedik. Rahat bir maç oldu. Son dakika kalemize bir kafa vuruşu vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik. Dries Mertens sakattı, Juan Mata da sakatlandı."

"Bir rekora imza attık, bunda herkesin payı var"

Kırılan Süper Lig rekoru hakkında konuşan Buruk, şöyle dedi:

"Bir rekora imza attık, bunda herkesin payı var. Taraftarımızla muhteşem başarılara imza atıyoruz, bu galibiyetlerde onların da payı var. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak, kupalar kazanmaktır. 14 galibiyet nasip oldu, önemli olan şampiyonluğa ulaşmamız. Sezon sonuna kadar bütün maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçtaki performansın üzerine çıkmaya çalışacağız. Bu Galatasaray'ın kırdığı bir rekor, altını çizmek lazım. Bana nasip oldu. Bu sene kenetlenme var, bu sahaya da yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak."

"Fenerbahçe de bu yarışın içinde"

Fenerbahçe'nin 9 puan olarak önünde olduklarını söyleyen Okan Buruk, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz, bu puan farkını arttırmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında özellikle ilk yarıda bunu iyi gördük. Fenerbahçe de bu yarışın içinde. Diğer takımlar biraz geride kaldı gibi. Ligde çok iyi takımlar var, herkes, her maçta zorlanabiliyor. Kendi oyunumuza odaklanırsak, daha çok rekorlar kırarız."

"Nicolo Zaniolo'ya büyük bir moral oldu"

Galibiyet golünü atan yeni transfer Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Buruk, açıklamalarını şöyle bitirdi: