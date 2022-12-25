Okan Buruk: Rakibi oyuna ortak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Üçüncü golü atmamız gerekiyordu. Rakibi ortak ettik." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Hayalimiz lider olarak buradan ayrılmaktı. Buna ulaştık. Mutluyuz. Şampiyonluk yolunda tabii bu çok önemli." dedi.

"Rakibi oyuna ortak ettik"

"Maçın sonu istediğimiz gibi bitmeyince suratımız asıldı" diyen Buruk, "Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık ama ilk yarının 40 dakikası iyiydik. İkinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmamız gerekiyordu. Belki dört, beş... Rakibi ortak ettik. Böyle durumlarda 'aman gol yemeyeyim' psikolojisi de yaşadık. Bölüm bölüm sıkıntılar yaşadık. Daha iyi bitirebilirdik. İstanbulspor'u da oyun olarak kutlamak isterim. Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı stresli tamamlamış olduk. Bunu daha önce de yaşadık. Düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

"Kolay fauller vardı"

"Oyun çok fazla durdu" ifadelerini kullanan Buruk, "Kolay fauller vardı. Bazen oyunun ritmini de kaybettik. İki takım da bunun sıkıntısını yaşadı." dedi.

"Duran toplara hep çalışıyoruz"

Duran toplarda etkili bir görüntü sergilemeleri hakkında gelen soruya da yanıt veren Buruk, "Aslında duran toplara hep çalışıyoruz. Bugün Mertens de çok iyi kullandı. Sadece vuranlara bakıyoruz ama o da kornerleri çok iyi kullandı." dedi.

"Önümüzdeki günlerde bakacağız"

Kazımcan'ın bileğinde burkulma olduğunu söyleyen Buruk, "Ağrısı vardı ancak durumuna önümüzdeki günlerde bakacağız." diye konuştu.