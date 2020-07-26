Okan Buruk şampiyonluğu değerlendirdi

Başakşehir'le teknik direktörlük kariyerinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, ''Bu takımı şampiyonluğa inandırmak çok zordu'' dedi.

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk yarışında olan ancak her sene son haftalarda havlu atan Başakşehir, bu kez sezonun bitimine bir hafta kala zafere ulaşan taraf olmuştu.

Şampiyonluğunu ilan eden İstanbul ekibinde teknik direktör Okan Buruk, BeINSports'a özel açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRMAK ÇOK ZORDU''

Şampiyonluğu değerlendiren Buruk, Başakşehir'i zafere inandırmanın zor olduğuna değindi.

Başarılı teknik adam, ''Buraya geldiğimizde hedef şampiyonluktu ama yıpranmış da bir takım vardı. Bu takımı şampiyon olacağına inandırmak gerçekten çok zordu. Belli bir noktadan sonra hem oyunumuzu, hem de kadromuzu oluşturduk. Devre arasında transfer yapmayan tek takımız. Biz içerideki oyunculara güvendik. Bir sene önce psikolojik olarak çökmüş bir takımı ayağa kaldırmak zor olan kısımdı. Sonunu getirmek de zordu. Belki salgın dönemi bize olumlu yansımış olabilir. Yenilenme şansı oldu. Biz de çok iyi hazırladık, takım da çok iyi hazırlandı. Kalan 8 haftada bu şekilde şampiyonluk geldi. Maç sonunda Abdullah hocayı, Emre'yi, Mossoro'yu, Arda'yı söyledim. Bu kulübün uzun yıllar alan bir hikayesi var.'' dedi.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYORSANIZ, OYUNCU GETİRMEK KOLAYLAŞIYOR''

Öte yandan önümüzdeki sezon yer alacakları Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Şampiyonlar Ligi'ne de en iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Kura çok önemli. Dördüncü torbadan giriyorsunuz ve çekeceğiniz takımlar önemli. Orada olmak, hem benim için, hem de takım için çok önemli. Doğru bir şekilde yönetmeye çalışacağız. Kadromuzu doğru şekilde oluşturmamız gerekiyor. Kadro mimarisi çok önem kazanıyor başarılarda. Kadro mimarisini de önemli şekilde yapıp, yeni sezona hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız, buraya oyuncu getirmek de kolaylaşıyor.''