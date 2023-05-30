Okan Buruk, şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası teknik direktör Okan Buruk, sevinç gözyaşlarına engel olamadı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Ankaragücü karşısında 4-1lik bir skorla galip geldi.

Sarı kırmızılı ekip, bu sonuçla Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Okan Buruk, sevinç gözyaşları içinde

Karşılaşmanın ardından oyuncular ve teknik ekip büyük bir sevinç yaşarken, teknik direktör Okan Buruk'un duygu dolu anları da objektiflere yansıdı.



Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski yıldızı, genç teknik adam, konuşması sırasında da gözytaşlarına hakim olamadı.

