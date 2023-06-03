Okan Buruk ve Jorge Jesus Galatasaray - Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor Derbiye sayılı saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe'de son taktikler konuşuluyor. Jorge Jesus ve Okan Buruk da futbolcularını derbiye hazırlamak adına motivasyon konuşmaları yaptı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olurken, gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde moraller bozuk olsa da takımın teknik direktörü Jorge Jesus motivasyon konuşmalarıyla futbolcularını derbiye hazırlıyor.

Okan Buruk: Atabildiğiniz kadar atın

Okan Buruk da şampiyonluk kutlamalarını yarıda bıraktırarak Fenerbahçe maçının önemine değiniyor.

Başarılı teknik adam, futbolcularıyla yaptığı son taktik toplantısında, sarı-lacivertlilerin moral motivasyon bozukluğundan yararlanarak farklı bir galibiyet istediğini vurguladı.

Camiada da çok fazla dillendirilmese de 6 Kasım 2002'de alınan 6-0'lık hezimeti unutturacak bir galibiyet isteniyor. Bu konuda Icardi ve Mertens de Fenerbahçe'nin savunma problemlerini iyice ezberliyor.

Jesus: Bu maç önemli

Fenerbahçe cephesinde ise Jorge Jesus, futbolcularından rakiplerinin tüm provokasyonlarına rağmen saha içinde kalmalarını istedi.

Morallerini bozmak için birçok organizasyonla karşı karşıya kalacaklarını belirten Portekizli, "Sahada kalın ve kutlamaları gölgede bırakacak bir zafer kazanın." diyerek futbolcularına bunun bir prestij maçından daha fazlası olduğunu hatırlattı.

Derbi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak.