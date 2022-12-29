Okan Buruk: Yeni yıla lider giriyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından, "Bu kadar çok mücadele edip kazanmak, haklı bir sevinç yaşıyoruz." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

"Yerde yatan oyuncumuz varken hakemin oyunu durdurmaması enteresandı"

Sivasspor'un iptal olan golü hakkında konuşan Buruk, "Sivasspor'un golünde ofsayt sebebiyle iptal kararı verildiğini düşünüyoruz. Pozisyon öncesi de yerde yatan oyuncumuz varken hakemin oyunu durdurmaması enteresandı." dedi.

"Yeni yıla lider giriyoruz"

Okan Buruk, "Bu kadar çok mücadele edip kazanmak, haklı bir sevinç yaşıyoruz. Bu zeminde hareket etmek zor çünkü. Ayrıca sakatlık yaşamadığımız için mutluyuz. Hem Sivasspor, hem bizim için. Yeni yıla lider giriyoruz. Devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.