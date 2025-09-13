Okan Buruk: Yolumuza devam edeceğiz

Süper Lig’in 5’inci haftasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 15’e çıkardı. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

"UĞURCAN'A ARMAĞAN OLSUN"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerim.

"ZOR BİR STADYUM"

Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli.

OSIMHEN'İN DURUMU

Victor Osimhen hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz.

"İHTİYACIMIZ OLDUĞU İÇİN UZATTIM"

Okan Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde.

BARIŞ ALPER HAKKINDA

Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak Buruk, şunları dedi:

Barış, iki hafta sonra ilk defa oynadı. Onu da özel olarak planladım. Onu da maçın devamında kullandık. Bir sonraki maçta hazır olacak.

"ONU KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Okan Buruk ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Davinson'u da oynatalım mı, oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliği ile korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum.

"GÜNDÜZ MAÇI OYNAMAK EN BÜYÜK KORKULARIMDAN BİRİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Saat 5’te Olimpiyat Stadyumu’nda gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biri. Stat futbol oynamak için bence yapılmış bir stadyum değil. Aradaki koşu pisti daha çok kullanılabilir, futbol maçlarından çok. Bütün oyuncular için burada oynamak zordur. İlk yarı topun bizde olduğu, daha az ürettiğimiz yerlerdi. İkinci yarı daha çok pozisyona girdik. Rakibin geçiş hücumlarıyla etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Eyüpspor iyi bir takım. İkinci yarı oyuna daha net ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle maçı kazandık. O anlamda sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli taçsız kral için de bir saygı duruşu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan etmek istiyorum.

"BU BENİM İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUKLARDAN BİRİ"

Ahmed Kutucu'nun oyuna girmesiyle Mauro Icardi ile birlikte iki forvet oynadıklarını söyleyen Buruk, şu şekilde konuştu:

Burada ceza sahası içine koşular önemliydi. Ahmed böyle bir koşuyla Icardi'ye golü attırdı. Barış girdikten sonra bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi, 3-4 pozisyona girdi, gol pası verdi. Genel olarak kulübeden gelen oyuncularımızın ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri.

"BU AĞRIYI TOLERE EDEBİLECEK Mİ GÖRECEĞİZ"

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında da bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

Ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini, bu ağrıyı tolere edebilecek mi göreceğiz. Bir, iki gün içerisinde durumu daha net belli olacaktır.

"GEÇEN HAFTA TESTLER DE YAPTIK"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin henüz hazır olmadığını aktaran Okan Buruk, şu değerlendirmede bulundu:

Geçen hafta testler de yaptık. Onun hazır olmadığını gördük. Bu tür maçlarda onun oynama şansı önemli. İyi bir bitirici. Savunma oyuncularının korktuğu, önem aldığı ve onunla beraber kaldığını oyun içerisinde gördük. Bu kadar uzun oynatmayı düşünmüyordum ama oyun biraz bu şekilde gitti, skor üretmemiz gereken bir oyundu. O yüzden süresini uzatmış olduk. Bizim için en önemlisi onu sağlıklı bir şekilde hazır hale getirebilmek.

"GALATASARAY TARAFTARI, HEP SAHİP ÇIKTI"

Buruk, Galatasaray taraftarının Barış Alper Yılmaz'a hep sahip çıktığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içinde yaptığı açıklamada gösterdi. Barış'ın, Galatasaray’a olan sevgisini net bir şekilde biliyoruz. Takım için her şeyi yapabildiğini göstermek de çok önemliydi. Genel olarak güzel bir gün oldu. Genel olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum.

"BAŞARI DİLEKLERİMİ İLETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarılar dileyerek, şunları dedi: