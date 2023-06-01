Okan Buruk'a sözleşme müjdesi Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk'un sözleşmesi bitmek üzere... Başkan Dursun Özbek, genç teknik direktör ile 4 senelik sözleşme yenilemek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk coşkusunu yaşarken, bir diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını oluşturmaya çalışıyor.

Galatasaray yönetimi, özellikle Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için hem iç hem de dış transferde çalışmalarını yürütürken, Okan Buruk ile de masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kazanılan şampiyonluk sonrasında ise yönetim, Okan Buruk ile uzun vadeli çalışmak istiyor. Buna göre Özbek ve kurmaylarının, görevde olduğu sürece Buruk ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

4 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray ile sezon başında anlaşırken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk’la yeni sözleşme yapılacak. Başkan Dursun Özbek, performansından çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı.

Buna göre Buruk’un sözleşmesinde yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacağı öğrenildi. Okan Buruk’un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi.

Pazarlık yapmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, kendisi ile ilgili gelen bu öneri karşısında çok sevindiği de öğrenildi. Buna göre Buruk'un, Sarı-Kırmızılı ekip ile bir pazarlık yapmayacağı ve doğrudan teklifi kabul edeceği bilgisine ulaşıldı.

İmza sonrası sıra transfere gelecek

Galatasaray ve Okan Buruk cephesi anlaştıktan sonra ise sıra transfere gelecek. Mevcut isimler üzerinde çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar, başarılı hocanın da isteklerini dinleyecek.

Bu doğrultuda Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk bir araya gelecek ve takıma katılacak isimler hakkında bir toplantı gerçekleştirecek.

Okan Hoca ara vermeyecek

Cim Bom, ligde mutlu sona ulaştı fakat teknik direktör Okan Buruk'un çalışmaya ara vermeye niyeti yok.

Başarılı teknik adamın, gelecek sezon için şimdiden kamp yeri konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Gelen son haberlere göre de Aslan'ın, yeni sezon kampını geçen yıl olduğu gibi Avusturya'da yapması bekleniyor.