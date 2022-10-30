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    Okan Buruk'tan bitiricilik uyarısı

    Galatasaray'da Karagümrük galibiyetinin ardından moraller düzelirken, teknik direktör Okan Buruk kaçan gollerin ardından hücum hattına uyarılarda bulundu.
    • 30.10.2022 - 13:23
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    Okan Buruk'tan bitiricilik uyarısı

    Sezon başından bu yana bir türlü çözüm bulunamayan bitiricilik sorunu Karagümrük deplasmanında da devam etti. Öyle ki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 2-0'lık galibiyete rağmen soyunma odasındaki tek şikayeti bu konuydu.

    Oyuncularıyla kısa bir konuşma yapan Buruk, "İsteğinizden, hırsınızdan ve mücadelenizden çok memnunum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak çok fazla gol kaçırdık. Beşiktaş derbisinde bu kadar pozisyon bulamayız. Artık işin sonuçlandırma kısmında daha dikkatli, daha etkili ve daha bitirici olmak zorundayız. Yoksa zirve yarışında tutunmak bizim için kolay olmaz." ifadelerini kullandı.

    Gomis ilk 11'e dönebilir

    Son maçlarda ileri uçta Icardi'yi tercih eden Okan hoca, derbide farklı ne yapabileceğini ekibiyle beraber masaya yatıracak. Gomis'in tecrübesiyle yeniden ilk 11'e dönme ihtimali var. Seferovic ise Buruk'un gözünden düşmüş gibi görünüyor.

    Büyük rekabet var

    Yine de bu üçlü hafta boyunca Florya'da büyük bir rekabet içerisinde olacak. Başarılı çalıştırıcı ise forvetlerin durumu kadar, onlara pozisyon hazırlayacak olan kanatlarla da özel olarak ilgileniyor ve onların verimini artırmaya çabalayacak.

    Okan Buruk tan bitiricilik uyarısı #1


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