Okan Buruk'tan çarpıcı paylaşım: Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu yenilgiyle rakiplerinin şampiyonluk umudunu yeşertti. Deneyimli teknik adam Okan Buruk ise camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiği haftada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ı 3-1 yenerek zirvedeki hesapları karıştırdı. Aslan bu sonucun ardından 70 puanda kalırken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada, Kartal ise 65 puanla üçüncü sırada yer aldı. Ligin son düzlüğüne girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise üst üste gelen puan kayıplarının ardından camiaya seslendi. "Mayıslar bizim" Instagram hesabından bir paylaşım yapan Buruk, "Galatasaraylıyım de göğsünü gere gere... Mayıslar bizim, Şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.