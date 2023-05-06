Okan Buruk'tan futbolculara: Başakşehir'i yenip, kendimizi affettirmeliyiz Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi futbolcularla motivasyon konuşması gerçekleştirdi.

Son iki haftada 5 puan kaybeden G.Saray'da, Okan Buruk oyuncuları motive etmek için harekete geçti.

Çarşamba günü idmanı taraftarlara açan Buruk'un öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş yenilgisi sonrasında, "Başımız dik, lider biziz." diyen Buruk, taraftarların idmana gösterdiği ilginin karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi.

"Kendimizi affettirmek zorundayız"

Başakşehir maçında 3 puandan başka bir şey düşünmediğini sarı-kırmızılı oyunculara iletti.

Fenerbahçe'nin 3 puan geride olduğunu hatırlatan Buruk, avantajın hala kendilerinde olduğunu vurguladı. Son haftalara girilirken konsantrasyonun yüksek olması gerektiğini ifade eden tecrübeli hoca şunları söyledi:

"Başakşehir'i yenerek kendimizi affettirmek zorundayız. Taraftarlarımız tüm sezon olduğu gibi idmanda da yalnız bırakmadı. Bu muhteşem desteğin karşılığını sezon sonunda şampiyon olarak vereceğiz. 5'te 5 yapacak güce sahibiz. Şampiyon biz olacağız."

Futbolcular söz verdi

Üst üste gelen puan kayıpları sonrası gözlerin çevrildiği oyuncular, Okan Buruk'un motivasyonuyla kenetlendi.

Başta Icardi olmak üzere takımın tecrübeli isimleri son haftalarda hataya tahammülleri kalmadığını belirtti. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda kayıpsız devam edeceklerinin sözünü verdi.