Okan Buruk'tan futbolculara uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi son yapılan idmanda oyuncularını uyardı.

Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.

Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk şunları söyledi:

"Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak. Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Hata istemiyorum."