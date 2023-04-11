Okan Buruk'tan futbolculara uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi son yapılan idmanda oyuncularını uyardı.
Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.
"En iyisini yapmak zorundayız"
Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk şunları söyledi:
"Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak. Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Hata istemiyorum."
Galatasaray ile Kayserispor, cuma günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek.