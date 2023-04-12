Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili konuşmama kararı Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, futbolcuların “Bizi şampiyon yapmayacaklar” psikolojisine kapılmamaları için temkinli konuşma kararı aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemlerle ilgili daha az konuşma kararı aldı.

Futbolcuları karamsarlık havasına sokmak istemeyen genç teknik adamın, hakem hataları hakkında basına demeç vermekten kaçındığı ve bunu sezon bitene kadar sürdüreceği öğrenildi.

Sahaya konsantre edecek

Bu yöntemle oyuncularının "Bizi şampiyon yapmayacaklar" ruh haline bürünmesini önlemeyi düşünen Buruk, futbolcuların tüm konsantrasyonunu da sahaya yönlendirecek.

Hatırlanacağı üzere Okan Buruk, bu sezon sık sık hakem hatalarıyla ilgili konuşuyordu...