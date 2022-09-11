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    Okan Buruk'tan Icardi ve Mata kararı

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Teknik adam, Icardi ve Mata'nın hazır olmadıkları dolayısıyla maç kadrosunda olmadıklarını söyledi.
    • 11.09.2022 - 19:51
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    Okan Buruk'tan Icardi ve Mata kararı

    Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

    Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Son hafta 5 oyuncu geldi. Orada 3 tane oyuncumuz oynayarak geldi. Icardi sezon başı kampı yaptı ama takım çalışması yapmadı. Mata uzun süre takım çalışması yapmadı. Kendileriyle de konuştuk. Icardi'ye ne düşündüğünü sorduk. Hazır olmadığını söyledi." dedi.

    "İlerleyen haftalarda bizimle olacaklar"

    Okan Buruk, "Sakatlık riskinden korktu. Haftaya inşallah kadroda olur. Laktak testi yaptık ve durumlarına da baktık. İlerleyen haftalarda bizimle olacaklar. Önemli olan takım olmak ve sahaya çıkabilmek." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk tan Icardi ve Mata kararı #1

    Okan Buruk tan Icardi ve Mata kararı #2

    "Yeni bir takımız"

    Genç teknik adam ayrıca, "Yeni bir takımız, geçen senenin izlerini yavaş yavaş üzerimizden atıyoruz. Kazanıp haftaya taraftarımızın önüne öyle çıkmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Okan Buruk tan Icardi ve Mata kararı #3


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