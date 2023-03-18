Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off tepkisi

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yedikleri golün oyunun dengesini değiştirdiğini, rakibi oyuna soktuğunu belirtti.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini söyledi.

"Konyaspor, bize hazırlanarak bu maça çıktı. Buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için sahaya çıktık. Maça iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol önemliydi. Rakibimize ilk yarıda net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya aslında kötü başlamadık. Yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi biraz daha oyun içine soktu."

Buruk, 14 haftalık galibiyetin temel taşlarından birinin taraftarları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaybedince daha çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Her maçın ayrı zorluğu olan bir lig oynuyoruz. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibarıyla taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli maç arasından sonraki ilk iç saha maçı. Kendi sahamızda iki maçımız var. Bu maçları kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor."